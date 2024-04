Der Förderverein der historischen Wappenschmiede in Elmstein öffnet am jeweils ersten Sonntag im Monat die Pforten seines wasserbetriebenen Hammerwerks. Der nächste Termin ist am 5. Mai. Zwischen 11 und 17 Uhr gibt es jeweils Schmiedevorführungen und einige Informationen zur Geschichte und Technik der Wappenschmiede, zudem können die Gäste selbst Nägel schmieden. Und auch am Pfingstmontag, 20. Mai, zum Mühlentag werden die Besucher willkommen geheißen und außerdem mit Kaffee, Kuchen und belegten Broten bewirtet. Die Gäste können an beiden Tagen einen Blick in die inzwischen wieder aufgebaute historische Einblatt-Sägemühle aus dem Jahr 1890 werfen. Wer Interesse an einem Schmiedekurs hat, kann sich bei Thomas Edrich in der Wappenschmiede anmelden. Sie ist in der Möllbachstraße 5 bis 7, direkt unterhalb der stauferzeitlichen Burgruine am westlichen Ortsausgang Elmsteins zu finden.