Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Wird es bald überhaupt noch Demag-Mobilkrane geben? Es sei noch nicht entschieden, unter welchem Namen man Mobilkrane aus den deutschen Werken künftig vermarkten werde, sagt Tadano-Demag-Chef Jens Ennen. Erstmals äußerte sich Ennen zu den Plänen für die Zeit nach dem Insolvenzverfahren.

Rund 1100 Mitarbeiter in Zweibrücken, 550 im fränkischen Lauf – das ist es, was übrig bleibt, womit Tadano neu starten will. „Wir haben immer gesagt, dass wir