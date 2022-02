Gegen Aufsteiger TTC Bann hat der SV Mörsbach in der Zweiten Pfalzliga West sein erstes von vier Nachholspielen gewonnen. Beim deutlichen 9:0-Sieg am Dienstagabend gegen den Tabellenachten, der sich in dieser Saison bisher überraschend stark präsentierte und bereits einigen Teams Punkte abknöpfte, ließ der SVM nichts anbrennen.

In den Doppeln legte Mörsbach bereits den Grundstein, musste aber zweimal in den Entscheidungssatz. Eng wurde es vor allem für das Spitzendoppel Uli Klicker/Uwe Leitheiser, das aber nach 1:2-Satzrückstand noch mit 11:9 im fünften Durchgang knapp siegte. Klicker gab danach fast noch einen 2:0-Vorsprung gegen Banns Clemens Straßer aus der Hand. In der Folge waren aber auch Jörg Krauss, Stefan Ruffing, Uwe Leitheiser, Oliver Scheffe und zum Abschluss Josef Conrad erfolgreich. Durch den Erfolg rückte Mörsbach auf den Rang zwei vor. Und wahrte die Chance, den Spitzenreiter TTC Kreimbach-Kaulbach noch als Hinrunden-Meister – und bei einem Abbruch derzeit ersten Aufsteiger – zu überholen.