Beim Straßentheater-Spektakel wird am Samstag und Sonntag ein pralles Programm geboten. Unter anderem mit bunten Stelzenmenschen und Marktschreiern vom Mars. Und dazu sechs Konzerten. Alles ohne Corona-Beschränkungen.

Zweibrücken lebt! Anders kann man es nicht sagen bei dem bunten Treiben, das am 7. und 8. Mai die Innenstadt fluten wird. 20 Musikgruppen und Straßenkünstler unter dem gemeinsamen Motto „Ostwind“ gibt es im Stadtkern zu entdecken – außer auf dem Herzogplatz, wie Kulturamtsleiter Thilo Huble zu berichten weiß. Besucher werden immer wieder neu von den eigentlichen Stars des Straßentheaters überrascht: Bei den 14 sogenannten Walk- und Street-Acts, die durch die Fußgängerzone wuseln, weiß man nie so recht, auf welches menschliche oder anderweitige Wesen man als Nächstes trifft. Stelzenmenschen beeindrucken durch ihre majestätische Erscheinung: Die Gruppe Feuervogel umspielt am Sonntag Phönixe und Drachen mit einem „Meer aus Flammen“, wie es heißt.

„Das Besondere ist immer dieses Flair, das durch das Straßentheater in der Stadt geschaffen wird“, skizziert Huble. Jedes Straßentheater-Element habe seinen ganz eigenen Reiz. „Das ist der Grund, warum die Leute in die Stadt kommen. Um dieses Andere, dieses Außergewöhnliche, die Figuren und Gestalten zu erleben.“ Huble erwartet 10.000 bis 15.000 Besucher an den zwei Tagen.

Keine Corona-Beschränkungen mehr

In den vergangenen beiden Jahren hatte die Pandemie alle Straßentheater-Pläne durchkreuzt. Für dieses Wochenende spricht Thilo Huble nun von der „ersten größeren Open-Air-Veranstaltung seit 2019“ in Zweibrücken. Corona-Beschränkungen wird es beim Spektakel keine geben.

Für den Amtsleiter ist es ein „Neubeginn, was die organisatorische Vorbereitung angeht“. In der Künstlerszene habe sich vieles geändert; einige hätten sich beruflich umorientiert. „Das hat die Sache schon etwas verändert. Wir haben jetzt auch eine etwas kompaktere Veranstaltungsmeile.“ Dieses Jahr steppt der Bär deshalb nur auf dem Alexander- und dem Hallplatz und auf der Brücke des Goetheplatzes. Das Straßentheater bildet die Eröffnung der Zweibrücker Freiluft-Saison.

Internationale Volkslieder und Peter Orloff

Los geht es am Samstag um 10 Uhr, am Sonntag um 11 Uhr. Neben den Figurengruppen und Darstellern, die durch die Innenstadt kreuchen und fleuchen, gibt es auch sieben Konzerte. So singt der Internationale Chor des Vereins Zusammenarbeit mit Osteuropa (ZMO) am Samstag von 13 bis 14.15 Uhr auf der Bühne auf dem Alexanderplatz. Er nennt sich „Singen für Europa“ und war schon öfters in Zweibrücken. Die Solisten aus verschiedenen Ländern singen in ihren Muttersprachen. So kann man während des Konzerts Lieder auf Hebräisch, Jiddisch, Ukrainisch oder Polnisch hören. Es gibt Volkslieder, die die ganz eigene Stimmung und Kultur der Länder zu den Zuhörern transportieren.

Peter Orloff und die Schwarzmeer-Kosaken gastieren am Samstagabend von 20 bis 21.30 Uhr in der Alexanderskirche. Der Chor mit seinen „atemberaubenden Tenören und klingenden Bässen“ – so die Ankündigung im Festprogramm – verspricht eine musikalische Reise durch das „Alte Russland“. Der Eintritt kostet 15 Euro.

Ein echtes Zweibrücker Aushängeschild

Und was ist am Sonntag in musikalischer Hinsicht los? Da sorgt von 11 bis 13 Uhr ein echtes Zweibrücker Aushängeschild für ein gemischtes Allerlei: Die Stadtkapelle hat sich vorgenommen, „einen bunten Querschnitt durch die Blasmusik“ zu präsentieren.

Kurzfristig ergibt sich noch eine Programmänderung. Das Technische Hilfswerk (THW), das am Sonntag wieder die Schwarzbach-Überquerung an der Heilig-Kreuz-Kirche anbieten wollte, musste wegen vieler Corona-Fälle absagen.

Straßentheater-Spektakel: Das Programm

Samstag, 7. Mai

Straßenkünstler

11 und 13 Uhr Alexanderplatz: Stanislaus I. Leszczynski (Darsteller in historischer Kostümierung)

11 bis 17 Uhr Innenstadt: Toni Balloni (Luftballon-Kunst)

zwischen 10 und 22 Uhr Innenstadt:

Die Marskramer (Comedy),

Funny-Köche (Comedy)

Musikgruppen

13 bis 14.15 Uhr Bühne Alexanderplatz: ZMO-Chor, „Singen für Europa“

15 bis 17 Uhr Bühne Alexanderplatz: Romeo Franz Ensemble

17.30 Uhr bis 19.30 Uhr Bühne Alexanderplatz: Die Hofgassler

20 bis 21.30 Uhr Alexanderskirche: Peter Orloff & die Schwarzmeer-Kosaken (Eintritt 15 Euro)

Sonntag, 8. Mai

Straßenkünstler

13 und 15 Uhr Alexanderplatz: Waschtag (Comedy)

11 bis 18 Uhr Innenstadt:

Feuervogel (Stelzentheater)

Les Jardiniers de la Chanson (Walk-Act, Instrumentalisten)

Funny-Köche (Comedy)

Jazz-Polizei (Comedy)

Der private Sicherheitsdienst (Comedy)

Drei Nüsse für Aschenbrödel („Bauchladen-Bühne“)

Jøttnjøl (Theater, Comedy)

Die Marskramer (Comedy)

Hallplatz:

Tetra-Town (Kinderprogramm mit lustigen Basteleien)

Musikgruppen

11 bis 13 Uhr Bühne Alexanderplatz: Stadtkapelle Zweibrücken

14 bis 15 Uhr Bühne Alexanderplatz: Lulu Weiss Ensemble (Gitarrenmusik)