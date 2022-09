In der Zweibrücker Serie um Zwillenschüsse auf Fahrzeuge und Fenster hat die Polizei zwei Tatverdächtige ermittelt. Wie die Ordnungshüter berichten, sind ihnen bei einer nächtlichen Kontrolle ein 22- und ein 40-Jähriger aufgefallen. Da sie beim Jüngeren eine Zwille sicherstellten, erwirkte die Staatsanwaltschaft Zweibrücken Durchsuchungsbeschlüsse für die Wohnungen der beiden Männer. Im Heim des 22-Jährigen seien am Mittwochvormittag zwei gebrauchsfertige Zwillen, diverse Stahl- und Kunststoffkugeln sowie mehrere Gummibänder mit Lederzubehör zum Verschießen von Geschossen gefunden worden. Die beiden Tatverdächtigen bestreiten die Sachbeschädigungen. Die Ermittlungen dauern an.