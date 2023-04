Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Die Lust auf Budenzauber ist nach zwei Jahren Corona-Pause wieder da, am Freitagabend kamen 600 Zuschauer zum Auftakt der Stadtmeisterschaft in die Westpfalzhalle – und sahen engagierten Fußball der Zweibrücker Mannschaften. Eine erste dicke Überraschung gab es gleich in der Gruppe B.

Neun Mannschaften stritten am Freitagabend in den Vorrundenspielen um den Einzug in die Halbfinals.

Gruppe A

TuS Wattweiler - SV Ixheim II 4:1. Das