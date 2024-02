300 Narren und Närrinnen kamen am Samstagabend zur Prunksitzung des Karnevalvereins Zweibrücken (KVZ) in die Festhalle und erlebten unter dem Motto „Alles werrd widder umgekrembelt“ einen abwechslungsreichen Abend.

Ohne Pause ging es im Schweinsgalopp durchs närrische Abendprogramm von 20.11 Uhr bis nach 0 Uhr. Ganz ausverkauft war die Festhalle nicht, einige der nummerierten Plätze blieben leer. Befreundete Vereine wie die Zweibrücker Fasenachtsfreunde, die Clubgemeinschaft Hasensteig und die Freizeitgemeinschaft Wolfsloch waren gekommen, und auch die Kirkeler Burgherren und die Karnevalisten aus Waldfischbach hatten Abordnungen geschickt, die verteilt im Saal zwischen verbootzten Zuschauern saßen.

Büttenredner Frank Jakobi als »de Franzel«. Foto: Moschel

Die Haus- und Hofkapelle „Die Wikinger“ sorgte musikalisch für Stimmung, Steintrolle, mehrere Garden der KVZ und auch Funkenmariechen, ein Männer-, ein Frauen- und ein gemischtes Ballett sowie mehrere Büttenredner für die Fasenachtsstimmung.

Die KVZ-Juniorengarde. Foto: Moschel

So trat auch Zweibrückens Oberbürgermeister Marold Wosnitza aus dem Homeoffice auf, um sich auf der Bühne Gedanken in Sachen Gegenkandidaten zu machen. Nachdem er die etablierten Parteien und deren Personal sowie potenzielle Gegenkandidaten für die OB-Wahl durch hatte, sagte er: “... und die AfD sucht noch ihren Führer“. Dies und seine Vorahnung, dass er ob seiner Familiengeschichte mit dem AfD-Ausreiseflugzeug wahrscheinlich in wenigen Jahren eh nach Afrika ausgeflogen werde, sorgte für Lacher, die manchem Zuhörer aber auch im Hals stecken blieben.

Die KVZ-Tanzzwerge. Foto: Moschel

Sitzungspräsidentin Heike Förch, die wie gewohnt flüssig durch den Abend führte, ehrte zwei langjährige KVZ-Fastnachter. Ilse Hoffmann und Norbert Wilhelm bekamen für 60 Jahre närrisches Engagement einen eigens angefertigten Ehren-Pin.

Präsidentin Heike Förch (mit Mikrofon) ehrte Norbert Wilhelm und Ilse Hoffmann für 60 Jahre Mitgliedschaft in der KVZ. Foto: Moschel

Das Programm war gut getaktet ohne Verzögerungen, die Auftritte starteten pünktlich auf die angegebene Minute. Als größter Zweibrücker Karnevalsverein hat es der KVZ geschafft, dass bis auf ein oder zwei Ausnahmen ausschließlich eigene Fasenachter auftraten.

300 Gäste erlebten einen abwechslungsreichen Abend in der Festhalle. Foto: Moschel

Die Mitwirkenden

Tanzzwerge (Trainerin Angela Wild und Selina Frübis): Annika Riegel, Mia Latus, Emelie Ebersoldt, Lilly Ebersoldt, Mila Ebersoldt, Lara Reisner, Lyah Reisner, Mira Fromhold, Jannis Matheis, Pauline Matheis, Amelie Scharf, Jana Dworschak, Lena Gergen, Emilia Frenzel

Juniorengarde/ Schautanz (Trainerin Angela Wild ): Anastasia Wald, Angelina Latus, Emily Latus, Zoey Dotterweich, Siri Tesic, Zoé Jung, Paulina Dörner, Emma Fischer, Tiara Zuncke, Sophia Daiker, Charlotte Krebs

Jugendgarde/Schautanz (Trainerin Laura Meister und Selina Frübis):

Mina Daiker, Anabella Wald, Karolin Wild, Finja Dotterweich, Alicija Ritter, Nina Dworschak, Lena Daniel, Marla Gergen, Ellen Fischer

Männerballett (Trainerin Anja Frübis): Alexander Daiker, Sebastian Zerby, Kevin Edlmann, Benjamin Klein, Sven Klein, Lucas Lauer, Claus Wilhelm, Nico Ketzer, Maurice Dufour, Raphael Dufour, Mathias Weidner, Mathias Wild, Steffen Sommerhalter, Stefan Eigenbrodt, Thomas Rottmann

Damenballett (Trainerin Johanna Vollmar): Martina Büchele, Jutta Daniel, Daniela Fromhold, Katja Dotterweich, Alexandra Dufour, Anja Frübis, Tina Jakobi, Anita Sieber, Sophia Reisner, Sarah Dörner

Rot-Weiße Funkengarde / Schautanz (Trainerin Anja Frübis):

Sabrina Ast, Vanessa Ast, Lena Bayer, Patricia Castro, Cathrin Faust, Hannah Fischer, Sandra Freyer, Sarah Hofer, Lea Jakobi, Laura Meister, Sandy Schönborn, Kim Weidner, Selina Frübis, Angela Wild, Celine Danner, Lisa Lippick, Larissa Schwendler

Gemischtes Ballett (Trainerin Anja Frübis): Kerstin Daiker, Alexander Daiker, Isabella Wald, Sebastian Zerby, Lucas Lauer, Eva Kuby, Larissa Schwendler, Sandy Schönborn, Kevin Edlmann, Celine Danner, Adelina Jung, Nico Ketzer, Alexandra Dufour, Anja Frübis, Kim Weidner, Mathias Weidner, Thomas Rottmann, Steffen Sommerhalter, Maurice Dufour

Büttenredner: Heike Förch, Marold Wosnitza, Maurica Dufour, Frank Jakobi, Lothar Pirrong und Pascal Dahler

Prolog: Karolin Wild

Wicki Tanz: Lyah Reisner und Horst Sieber (Trainerin Johanna Vollmar)

Ehrung 60 Jahre aktives Mitglied im Verein: Norbert Wilhelm, Ilse Hoffmann