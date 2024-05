Als ein Mann am Dienstag um 9.30 Uhr zu seinem Auto zurückkehrte, stellte er eine Beschädigung am linken Außenspiegel fest. Diese war noch nicht da, als er seinen Wagen am Montag gegen 18 Uhr am rechten Fahrbahnrand in der Leiningerstraße abstellte. Die Polizei vermutet, dass ein Unbekannter mit seinem Fahrzeug den parkenden Pkw gestreift hat und einfach weiterfuhr. Es wurde ein Ermittlungsverfahren wegen unerlaubten Entfernens vom Unfallort eingeleitet. Hinweise an die Polizei, Telefon 06359 93120.