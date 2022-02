Die aktuelle Corona-Lage hat sich beim Fußball-Klub SG Rieschweiler inzwischen wieder etwas entspannt. Vergangene Woche, als sieben Fälle sieben Fälle im Verbandsliga- und Bezirksliga-Kader der SGR aufgetreten waren, hatten die Verantwortlichen das Testspiel gegen den SV Battweiler am Mittwochabend vorsichtshalber ausgesetzt.

„Wir haben dann am Donnerstag und Freitag das gesamte Training der ersten und zweiten Mannschaft ausfallen lassen“, berichtet Rieschweilers Finanzvorstand Tobias Weis. Das Jugendtraining im Verein lief aber normal weiter. Und das vorgesehene Testspiel gegen den Saarlandligisten SV Bliesmengen-Bolchen am Samstagnachmittag fand auch schon wieder statt. „Vor den Spielen haben alle unsere Spieler sicherheitshalber einen Schnelltest gemacht“, sagt SGR-Spielleiter Jürgen Brödel, „das werden wir auch diese Woche vor jedem Training so halten.“

2:1-Sieg im Testspiel gegen Saarlandligist

Gegen den SV Bliesmengen-Bolchen siegte die SGR mit 2:1 (1:0) nach Toren von Mirko Tüllner und Luca Baur. „Besonders die Defensive stand wieder besser“, sieht Weis gegenüber dem Testspiel vor einer Woche gegen die U19-Mannschaft des FK Pirmasens einen Fortschritt.

Für die anstehende Woche soll nach Weis’ Auskunft der Trainingsbetrieb der ersten und zweiten Rieschweiler Mannschaft normal laufen – falls nicht weitere Corona-Fälle gehäuft auftreten. Auch die angesetzten Testspiele am kommenden Wochenende sollen wie geplant über die Bühne gehen. Dabei erwartet das Verbandsliga-Team um Spielertrainer Patrick Hildebrandt auf dem heimischen Kunstrasen den FSV Offenbach (Samstag, 15.30 Uhr) und die SGR-Zweite (Sonntag, 15 Uhr) die SG Thaleischweiler-Fröschen.