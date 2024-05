Wissenschaft und Wirtschaft sind am Fraunhofer-Institut für Techno- und Wirtschaftsmathematik (ITWM) eng verzahnt. In Kaiserslautern wird seit vielen Jahren in Sachen E-Auto-Batterien geforscht. Zu Anfang ging es darum, wie möglichst viel Speicher auf engstem Raum untergebracht werden kann – und das mit so wenig Gewicht wie möglich. Mittweile untersuchen die Forscher den kompletten Produktionsprozess einer Batteriezelle.

Ständig geht es um die weitere Optimierungen. Ob das Lithium in den Batterien mit besser verfügbarem Natrium ersetzt werden kann, ist eine Fragestellung. Außerdem laufen Forschungen, den bisher noch flüssigen Elektrolyt in den Batterien durch einen Festkörper zu ersetzen. „Es geht immer weiter, weil sich auch die Technologie immer weiter entwickelt“, sagt Jochen Zausch, Leiter des Teams Elektrochemie und Batterien am ITWM in Kaiserslautern.

Hier lesen Sie mehr.