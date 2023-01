Der für Bundesligist Squash Factory Saar-Pfalz startende Engländer Finnlay Withington hat am Sonntagnachmittag in Birmingham die British Junior Open gewonnen. Im Finale schlug Withington seinen Landsmann Jonah Bryant in der Altersklasse U19 glatt mit 3:0 Sätzen (11:3, 11:4, 11:8) und gewann damit seinen ersten nationalen Juniorentitel. Die British Junior Open gehören neben den US Open und den Black Ball Open in Ägypten zu den drei größten Nachwuchsturnieren der Welt. In der U19-Klasse starteten zudem drei weitere Spieler aus dem SF-Bundesliga-Nachwuchskader: Amir Samimi und Nathan Masset kamen auf je einen Sieg (U 19), der amtierende Deutsche Junioren-Meister, Laszlo Godde verbuchte zwei Erfolge.

„Wir sind mächtig stolz auf unsere Jungs“, sagte SF-Teammanager Johannes Wessela zu den gezeigten Leistungen. Der nächste Bundesliga-Spieltag der Squash Factory Saar-Pfalz, die jahrelang in Niederauerbach spielte und nach dem Verkauf der dortigen Tennishalle wieder in Güdingen antritt, steigt am Samstag, 28. Januar, beim SC Turnhalle Niederrhein. Tags darauf schaut dann um 13 Uhr der 1. SC Kempten zum Heimspiel der „Squash-Fabrik“ in Saarbrücken-Güdingen vorbei.