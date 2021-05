Die sechs Häuser der Stiftung Saarländischer Kulturbesitz öffnen wieder und bieten neue Ausstellungen.

Bereits geöffnet sind in Saarbrücken die Moderne Galerie des Saarlandmuseums, die Alte Sammlung des Saarlandmuseums, das Museum für Vor- und Frühgeschichte und die Schlosskirche und in Perl-Nennig die Römische Villa Nennig. Am Freitag, 29. Mai, öffnet auch das Deutsche Zeitungsmuseum in Wadgassen wieder.

Neu zu sehen ist in der Modernen Galerie die Fotografie-Ausstellung „Simone Demandt – Auf dem Rücken der Dinge. Museum unserer Wünsche“ (bis 30. Januar 2022). Vom 19. Juni bis 3. Oktober präsentiert die Ausstellung „Photography! – Meisterwerke aus dem Schauwerk Sindelfingen“ die wichtigsten internationalen Positionen der Fotografie in der zeitgenössischen Kunst.

Vom 10. Juli bis 6. Februar 2022 wird eine große Einzelausstellung mit Skulpturen und Rauminstallationen der nordirischen Künstlerin Claire Morgan (Jahrgang 1980) zu sehen sein. Unter dem Titel „Joy in the Pain“ wird sie neben dem prominenten Atrium mit ihren faszinierenden Faden-Installationen mehrere Räume im Erweiterungsbau bespielen.

Das Deutsche Zeitungsmuseum zeigt bis 31. Dezember die medienkritische Ausstellung „Making News – Breaking News – Faking News. Von Gutenberg zu Trump“.

Der Besuch in allen Museen setzt die Einhaltung der Corona-Vorschriften voraus. Dazu gehört ein tagesaktueller negativer Corona-Schnelltest (nächste Teststation: Staatstheater, täglich geöffnet bis 21 Uhr) oder der Nachweis einer vollständigen Impfung oder überstandenen Infektion. Infos zu Corona-Regeln und Registrierung sind auf www.kulturbesitz.de zusammengefasst. Dort kann man auch Termine buchen.