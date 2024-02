Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Am Sonntag beginnt einerseits die „Abschiedstournee“ des SVG-Trainers Sebastian Kochmann, dagegen will TSC-Coach Sebastian Meil will das Konto seines Teams weiter aufstocken.

Wenn am Sonntag um 15 Uhr der SV Großsteinhausen in der B-Klasse West den TSC Zweibrücken II auf heimischem Rasen begrüßt, dann beginnt die Abschiedstournee von Spielertrainer Maximilian