„Zum Glück gibt es Wege“ ist ein Konzert überschrieben, mit dem die katholische Kirchengemeinde Hl. Johannes XXIII. in Lambrecht am Donnerstag neue Wege beschreiten will und dafür ein prominentes Duo aufgeboten hat: Clemens Bittlinger, evangelischer Pfarrer und einer der erfolgreichsten christlichen Liedermacher in Deutschland, und Anselm Grün, Benediktinermönch und bekannt als Autor spiritueller Bücher.

„Mit diesem Konzert möchte die Kirchengemeinde ein besonderes Event anbieten, um fernab der herkömmlichen Gottesdienste das Kirchengeschehen einmal anders zu spüren sowie mit geistlichem Liedgut und spirituellen Texten modern und zeitgemäß zu präsentieren“, teilt das Team um Pfarrer Franz Neumer mit. Das Konzept des Konzerts wird beschrieben als eine „musikalisch garnierte Entdeckungsreise“, bei der es gemäß dem Sprichwort „Glück ist kein Ziel, sondern ein Weg“ letztlich um Achtsamkeit geht, um die kostbaren Momente im Leben, die oft untergehen, weil man sich Zeit nehmen muss, sie zu entdecken. Es basiert auf einem Buch und einer Hör-CD mit dem Titel „Zum Glück gibt es Wege“, die Bittlinger und Grün 2016 gemeinsam veröffentlichten.

Pater Anselm Grün und Clemens Bittlinger sind schon lange befreundet – kein Wunder: Sie gehören zwar unterschiedlichen Konfessionen an, bemühen sich aber beide schon lange darum, ihrem Publikum Wege zur Spiritualität aufzuzeigen. Grün war jahrzehntelang der Schatzmeister des Benediktinerklosters Münsterschwarzach in Unterfranken und ist mit über 300 Veröffentlichungen und einer Gesamtauflage von 14 Millionen Büchern der meist verbreitete Autor spiritueller Bücher im deutschsprachigen Raum. Bittlinger, Pfarrer und Liedermacher mit Wohnsitz im Odenwald, kommt in seiner über 30-jährigen Bühnenkarriere auf über 3.000 Konzerte und 27 veröffentlichte CDs mit einer Gesamtauflage von rund 300.000 verkauften Exemplaren. Längst haben etliche seiner Lieder den Weg ins allgemeine Liedgut der Kirchengemeinden gefunden – egal ob katholisch oder evangelisch.

Termin

Das Gesprächskonzert mit Clemens Bittlinger und Anselm Grün findet am Donnerstag, 2. Mai, um 20 Uhr in der Herz-Jesu-Kirche in Lambrecht statt. Karten (20/15 Euro) im zentralen Pfarrbüro in Lambrecht (06325 396), der Bäckerei Baßler in Esthal, der Bäckerei Martin in Weidenthal und dem „Dorflädsche“ in Elmstein. Abendkasse: 24 Euro.