Die Corona-Lockdowns wirken in der Gastronomie nach. Viele Mitarbeiter hat es in andere Branchen verschlagen. Auch in der Region macht sich Personalmangel bemerkbar.

Zwei Vollzeit- und zwei Teilzeitkräfte fehlen derzeit in der Zweibrücker Bar, Café und Restaurant Joni’s am Hallplatz. Schuld daran sei die Corona-Pandemie, wie Miteigentümerin