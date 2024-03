Nachdem am Sonntagmorgen der Geldautomat der VR-Bank im Contwiger Wasgau-Markt gesprengt wurde, schaltet die Sparkasse Südwestpfalz ab Mittwoch, 13. März, ihren Geldautomaten in Contwig zur kostenlosen Nutzung für VR-Bank-Kunden frei. Wie VR-Bank-Sprecher Daniel Maßing am Dienstag mitteilte, habe sein Unternehmen mit der Sparkasse Südwestpfalz eine entsprechende Kooperation vereinbart. Wie schon bei früheren Sprengungen, nach denen die VR-Bank Südwestpfalz ihre Geldautomaten für Kunden der Sparkasse Südwestpfalz zur kostenlosen Nutzung freigeschaltet habe, handhabe die Sparkasse dies jetzt umgekehrt genauso.

In einer Stellungnahme erklären Paul Heim und Michael Knecht, die beiden Vorstände der VR-Bank Südwestpfalz: „Die Kooperation mit den Kollegen der Sparkasse Südwestpfalz funktioniert. Trotz der misslichen Situation sind wir bemüht, den Kunden eine bestmögliche Alternativlösung zu bieten, damit sie ohne große Aufwände Bargeld abheben können. So sind wir sicher, dass die Zeit ohne weitere Unannehmlichkeiten überbrückt werden kann.“ Alleine sei man „stark, gemeinsam unbesiegbar. So sollten wir den Tätern auch gemeinschaftlich entgegentreten und Stärke beweisen. Wir bedanken uns ganz herzlich bei den Kollegen der Sparkasse für die Unterstützung.“