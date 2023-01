Nachdem uns Schneetief Ingo am Wochenende 15 Zentimeter Schnee gebracht hat, wird das Wetter nun deutlich ruhiger und trockener. Neuschnee gibt es erst mal keinen mehr.

Hoch Beate zieht in unsere Richtung und bestimmt mit nordöstlichen Winden in den nächsten Tagen unser Wetter. Leider ist ein Hoch im Winter, anders als im Sommer, kein Schönwettergarant. Ab Montag stellt sich mit dem Hoch eine sogenannte Inversionswetterlage ein, das heißt, in der Höhe ist es wärmer als in den Tälern, und in den höheren Lagen bestehen mehr Chancen für Sonnenschein als in den tieferen Lagen.

So wird der Montag in Zweibrücken von vielen, oft hochnebelartigen Wolken geprägt. Morgens zeigt das Thermometer 0, am Nachmittag bis zu 3 Grad an. Der vorhandene Schnee wird nass, und sackt zusammen. Es weht ein mäßiger nordöstlicher Wind mit stärkeren Böen.

Ebenso grau wird der Dienstag, nur mit Glück setzt sich die Sonne gegen das Hochnebelgrau durch, „Hochnebellotto“ eben. Der mäßige und böige Nordostwind bleibt erhalten. Morgens sind es 1 und am Nachmittag bis zu 4 Grad. Wer mehr Sonne möchte, muss auf die Höhen von Nordsaarland und Hunsrück fahren, wo man sich über der Inversion befindet.

Beate lässt sich auch für den Mittwoch nichts Neues einfallen. Bei etwas nachlassendem nordöstlichen Wind bleibt uns das Wolkengrau erhalten. Nur mit Glück zeigt sich etwas die Sonne. Morgens liegt die Temperatur um den Gefrierpunkt, nachmittags werden es bis 3 Grad.

Auch an den Folgetagen bis einschließlich dem Wochenende ändert sich nichts an der ruhigen Wetterlage, eine neue Schneeüberraschung ist nicht in Sicht. Nachts ist vereinzelt leichter Frost möglich, tags um 3 Grad bei einem leichten bis mäßigen nordöstlichen Wind. Über die gesamte Woche kann es vor allem morgens durch überfrierende Nässe vereinzelt glatt sein.

Die höchste Schneedecke gab es in Zweibrücken übrigens am 27. Dezember 2001 mit 25 Zentimetern. Danach folgten der 20. Dezember 2010 (24 Zentimeter) sowie der 1. Januar 2002 (20 Zentimeter). Im letzten Jahr gab es das meiste Weiß am 8. April mit 4 Zentimetern, 2021 gab es 14 Zentimeter am 17. Januar und 2020 nur 2 Zentimeter an verschiedenen Tagen.