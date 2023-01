Jede Menge Spaß hatten große und kleine Zweibrücker, Menschen und auch Tiere, am Samstag im frischen Pulverschnee in der Tschifflicker Dell oberhalb der Fasanerie. Mit Schlitten, Mülltüten unter dem Hintern, einer Art Skiroller und diversen anderen Rutschgeräten rodelten hunderte Menschen den Schlittenhang herunter. Hundehalter tobten mit ihren Vierbeinern durch den Pulverschnee, warfen Frisbeescheiben und Bälle, denen die Hunde im Schnee hinterherjagten. Auch an anderen Stellen im Stadtgebiet nutzten vor allem Kinder den überraschend gefallen Schnee am Samstag zum Schlittenfahren. Auf Privatgrundstücken und abschüssigen Wiesen, überall waren Schlitten oder deren Spuren zu sehen. Kinder und Familien bauten Schneemänner und machten Schneewanderungen. Der Skiclub 1965 Zweibrücken hatte am Samstag seinen Skilift in der Tschifflicker Dell geöffnet, musste aber bei Anbruch der Dunkelheit abbrechen, weil die Flutlichtanlage nicht richtig funktioniert hat.

Die Autofahrer schienen auf den glatten Straßen äußert vorsichtig unterwegs zu sein. Obwohl auch Hauptverkehrsstraßen noch am Samstagnachmittag von Schneematsch bedeckt waren, erwähnte die Zweibrücker Polizei in ihrem Pressebericht keine Unfälle. Auf Nachfrage am Sonntagnachmittag sagte ein Sprecher, am Sonntag seien der Polizei bisher gar keine Unfälle gemeldet worden, am Samstag sei es „sehr überschaubar“ gewesen.