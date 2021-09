Der Zweibrücker Schlagzeuger Lars Lunova gewinnt mit dem Musikvideo „Devilized“ der Hardrockband The Handsome Dogs den erstmals ausgeschrieben Musikaward in der Sparte Künstler und damit 2500 Euro. Unter den 30 Bands und Solisten, die Videos eingereicht hatten das Video mit rund 2500 Stimmen in der Online-Abstimmung die Nase vorn. Es fällt durch ungewöhnliche Kameraperspektiven und Farben auf. Zu dem Video gibt es auch ein Making of.

Der Zweibrücker Schlagzeuger Lars Lunova gewinnt mit dem Musikvideo „Devilized“ der Hardrockband The Handsome Dogs den erstmals ausgeschrieben Musikaward in der Sparte Künstler und damit 2500 Euro. Unter den 30 Bands und Solisten , die Videos eingereicht hatten das Video mit rund 2500 Stimmen in der Online-Abstimmung die Nase vorn. Es fällt durch ungewöhnliche Kameraperspektiven und Farben auf. Zu dem Video gibt es auch ein Making of.

In seinem Song „Devilized“, den Lars Lunova mit seiner Band The Handsome Dogs aufgenommen hat, geht es, wie er schreibt, um „die Zerrissenheit des Sängers, der von seinem eigenen inneren Dämon drangsaliert“ werde. In diesem Jahr sei die Band gezwungen gewesen, deutlich weniger gemeinsam zu proben, was das Gefühl des Hin- und Hergerissenseins befördert habe,

Der Bezirksverband hatte den Preis ausgelobt, um Musiker in der Pandemie zu unterstützen. Jeder Teilnehmer bekommt 200 Euro als Anerkennung, der Drittplatzierte 500, der Zweitplatzierte 1000. Die Musikclips sollten sich mit dem Thema Vielfalt beschäftigen, sie konnten aus allen Bereichen der Musik sei. Die Teilnehmer sollten in der Pfalz leben, arbeiten oder dort geboren sein. Stimmberechtigt waren alle Pfälzer, jeder hatte nur eine Stimme pro Tag und Kategorie (Künstler, Schüler) hatten. Alle Videos sind noch verfügbar im Netz.

Mit Michael Wack hatte ein zweiter Zweibrücker Musiker ein Video eingereicht („Was war dann dess fer a Gefiehl“), landete aber mit nur 14 Stimmen abgeschlagen auf Platz 23. Er hatte gefilmt, wie er morgens aufwacht und später in die Festhalle geht, um den Song auf der Bühne zu spielen, aber alles könnte auch ein Traum sein.