Am Freitagabend haben mehrere Diebe zwei Flaschen Whiskey in einem Ixheimer Supermarkt gestohlen. Die Räuber schmuggelten den Alkohol in einem Rucksack aus dem Laden, dabei hat sie allerdings ein Zivil-Polizist ertappt. Der Beamte gab sich zu erkennen und versuchte die Täter zu stellen. Einer von ihnen attackierte den Polizisten mit Pfefferspray, die Langfinger flüchteten anschließend mit einem Taxi. Die Polizei sucht Zeugen, Telefon: 06332 9760.