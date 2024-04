Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Eine für die Stadt „bedeutende Entscheidung“ stand am Donnerstag auf der Tagesordnung des Schifferstadter Stadtrats. So bezeichnete Bürgermeisterin Ilona Volk (Grüne) die Abstimmung darüber, ob für den Bebauungsplan Schindkaut die gesetzliche Umlegung eingeleitet wird. Beschlossen hatten das eigentlich schon 1999 die Mitglieder des damaligen Stadtrats, als der Bebauungsplan aufgestellt wurde. Die Fronten waren am Donnerstag klar gezeichnet.

Ilona Volk erinnerte daran, dass in mehreren Ausschuss- und Ratssitzungen, bei Eigentümerversammlungen und mit Experten diskutiert wurde, ob der Bebauungsplan zeitgemäß