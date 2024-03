Ein bisschen mehr hatten sich die beiden Prellball-Teams bei den deutschen Meisterschaften in Meinerzhagen im Sauerland schon erhofft.

Als Meister und Vizemeister der Bundesliga Süd qualifizierten sich die Frauen und Männer des TV Rieschweiler für die deutschen Meisterschaften im Prellball. Das Frauenteam mit Jessica Deck, Celine Schuck, Alena Borne, Andrea Backes, Laura Herbert und Kapitänin Lena Hettrich landete dabei auf dem elften Platz. Die Herren, die in der Konstellation Maic und Alexander Volnhals, Niklas Resch, Leo Hettrich und Kapitän Niklas Speer antraten, scheiterten im Viertelfinale gegen den diesjährigen Ausrichter TuS Meinerzhagen. Auch das Platzierungsspiel gegen den TV Kierdorf ging verloren, was am Ende den sechsten Platz im Klassement bedeutete.