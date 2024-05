Beim 36. Gaudi-Hahnenwettkrähen in Lachen-Speyerdorf müssen die Hähne nicht durch ihre Schönheit brillieren, um Sieger zu werden. Nein, vielmehr müssen sie Temperament zeigen, indem sie lauthals krähen, um „ihren“ Damen zu imponieren. Das Wettkrähen beginnt am Donnerstag, 9. Mai, Feiertag Christi Himmelfahrt, um 10 Uhr.

Dass es bei dem Wettstreit der 30 Hähne mehr um die Gaudi als um eine Topleistung geht, ist gewährleistet, da jeder Hahn nach Herzenslust krähen darf – oder auch nicht. Um den Sieger zu ermitteln notieren die fachkundigen Jury-Mitglieder während der festgesetzten Zeit von 60 Minuten die Krählaute der einzelnen Hähne. Die Besucher können bis 15 Minuten vor Ende des Wettkrähens auf ihren Favoriten setzen und mit etwas Glück Sachpreise gewinnen. Auch Kinder können sich beteiligen. Für sie gibt es ebenfalls Preise – zum Beispiel Eintrittskarten zu einem Freizeitpark, für Museen oder fürs Ponyreiten. „Da der Spaß im Vordergrund steht, ist Fachkenntnis nicht notwendig, da zum Schluss unter allen Teilnehmern ebenfalls Sachpreise ausgegeben werden“, kündigt der Kleintierzuchtvein, der in diesem Jahr seinen 100. Geburtstag feiert, an.

Los geht es am 9. Mai um 10 Uhr auf dem Vereinsgelände des Kleintierzuchtvereins Lachen-Speyerdorf in der Flugplatzstraße 100 (nähe Diakonissen-Mutterhaus). Der Eintritt ist frei. Ein Festzelt garantiert laut Verein Wetterunabhängigkeit. Nach einem Rundgang durch die Zuchtanlage, besteht zudem die Möglichkeit sich mit Getränken und warmen pfälzischen Köstlichkeiten zu stärken. Außerdem bieten die Mädchen der Kanin-Hop- Gruppe rund um den Gaudi-Wettbewerb Waffeln und Kaffee an.