Wegen eines Gasdefekts in der Bad Dürkheimer Schillerstraße ist die Straße in Höhe der Hausnummer 10 am Donnerstagvormittag voll gesperrt worden. Laut Stadtverwaltung haben die Reparaturarbeiten bereits begonnen. Es sei aber noch nicht absehbar, wie lange diese dauern. Die Umleitung vom Dürkheimer Haus aus kommend erfolgt über die Gaustraße, Hans-Koller-Straße, Weinstraße Süd, Amtsplatz, Holzweg und Schützenstraße. Aus dem oberen Bereich der Schillerstraße kommend ist die Umleitung in umgekehrter Reihenfolge ausgeschildert.