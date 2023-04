Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Es geht wieder los: 100 Zuschauer durften am Samstagabend zum Live-Konzert von Double Shot an die Eventhalle am Flugplatz. Es war, als bekäme man endlich was zu essen, nachdem man lange, lange hungern musste.

„Ich hab kee Worte mehr. Menschen und Applaus, wir wussten gar net mehr, wie das ist.“ Glück für Double Shot und für die Zuschauer, dass die Band ihre Erinnerungen am Samstag im Hof