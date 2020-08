274 Kinder, mehr als in den Vorjahren, machten in diesem Jahr beim Lesesommer mit. Beim Finale am Samstag führten die Jugendbücherei-Leiterin Anne Detzler und ihre Kolleginnen keine Interviews, wie sonst üblich. Sie hatten sich Alternativen überlegt, um herauszufinden, ob die Kinder die Bücher auch tatsächlich gelesen haben.

Die Kinder konnten in Kleingruppen – Abstandsregelung und Mund-Nasen-Schutz waren Pflicht – sechs Stationen absolvieren. Sie konnten zum Beispiel am Glücksrad drehen, die Anzahl der Bücher einer aufgebauten Bücherlandschaft schätzen oder den Wortschlucker mit einer kleingerissenen und zerknüllten Zeitungsseite aus einem Meter Entfernung „füttern“. Den Tagesrekord stellte Ida Sebald (Rimschweiler) mit 19 Treffern binnen einer Minute auf. Um herauszufinden, ob die Kinder drei im Lesesommer ausgeliehene Bücher gelesen haben, sollten sie aus jedem Buch den Satz aufschreiben, der ihnen am besten gefallen hat. „Aus diesen Sätzen werden neue Geschichten, und die 20 schönsten Geschichten wiederum erscheinen als Buch, das die Autoren bekommen“, sagte Büchereileiterin Anne Detzler.

An den 33 Lesesommer-Ausleihtagen wurde die Jugendbücherei von 2850 Personen besucht. 81 Kinder lasen über zehn Bücher, 31 Kinder mehr als 20 Bücher und vier Kinder mehr als 100 Bücher in den acht Wochen zwischen 22. Juni und 22. August. Für den Lesesommer hat die Jugendbücherei rund 200 neue Bücher im Wert von 2000 Euro angeschafft – 1100 Euro Zuschuss gab’s vom Landesbibliothekszentrum und vom städtischen Umweltbetrieb.

