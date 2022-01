Wer sein Kind für die fünfte Klasse anmelden möchte, sollte jetzt schon einen Termin vereinbaren. Zwischen Montag, 31. Januar, und Freitag, 4. Februar, können die Viertklässler an den weiterführenden Schulen in Zweibrücken angemeldet werden.

Die Schulen bitten die Eltern, die Anmeldeunterlagen im Internet herunterzuladen und ausgefüllt zum Termin mitzubringen. Bei Fragen helfen die Mitarbeiterinnen des Sekretariats. Zusätzlich müssen folgende Unterlagen zur Anmeldung mitgebracht werden: Geburtsurkunde, Anmeldeformular der abgebenden Grundschule, Halbjahreszeugnis 2021/22, Nachweis über Masernschutz. Die Termine zur Anmeldung an den Zweibrücker Schulen liegen von Montag bis Freitag zwischen 8 und 12 Uhr und zwischen 14 und 16 Uhr (außer freitags).

Das Helmholtz-Gymnasium vergibt 15-minütige Zeitfenster pro Anmeldung. Die Schule ist telefonisch unter 06332 92540 oder per E-Mail an helmholtz-gymnasium@web.de erreichbar. Die Anmeldeunterlagen gibt es auf der Homepage helmholtz-zweibruecken.de.

Für die Gemeinsame Orientierungsstufe von Hofenfels-Gymnasium und Mannlich-Realschule plus ist die Anmeldung bei beiden Sekretariaten möglich. Der Anmeldeort hat keinen Einfluss auf die spätere Schullaufbahn an Realschule oder Gymnasium. Auf der Internetseite des Hofenfels, hofenfels.de, können Zeitfenster online gebucht werden, alternativ telefonisch unter 06332 48060. Das Sekretariat der Mannlich-Realschule plus ist unter 06332 972411 erreichbar oder per E-Mail an sl@mannlich-rs.de.

An der Herzog-Wolfgang-Realschule plus gibt es jeweils 20-minütige Zeitfenster. Termine können telefonisch unter 06332 92900 oder per Mail an hrwsplus@schule-zw.de vereinbart werden. An allen Schulen gilt zur Anmeldung die 3G-Regel.

An der IGS Contwig können Schüler für die Klassen fünf und elf angemeldet werden. Termine können im Sekretariat, Telefon 06332 996077, vereinbart werden – für Samstag, 29. Januar, 9 bis 13 Uhr, Montag, 31. Januar, und Donnerstag, 3. Februar, jeweils von 8 bis 15 Uhr. Im gesamten Schulgebäude gilt 3G. Im Internet findet man die Schule unter igscontwig.de.

Ab Donnerstag, 13. Januar, 12 Uhr, können Eltern bei der IGS Thaleischweiler-Fröschen Termine auf der Internetseite igstf.de reservieren. Zeitfenster für die Anmeldung zur fünften Jahrgangsstufe gibt es am Samstag, 29. Januar, von 8.30 bis 12.30 Uhr und von Montag, 31. Januar, bis Mittwoch, 2. Februar, jeweils von 8 bis 15.30 Uhr. Für Elftklässler ist keine Terminabsprache nötig. Anmeldungen sind am Samstag, 29. Januar, 8.30 bis 12.30 Uhr, in Raum 241 des Neubaus oder von Montag, 31. Januar, bis Freitag, 18. Februar, jeweils von 8 bis 15.30 Uhr im Sekretariat möglich. Bei Fragen ist das Sekretariat unter Telefon 06334 92230 erreichbar.