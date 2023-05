Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

In der Stadt Zweibrücken und im Landkreis Südwestpfalz ist die Anzahl der Arbeitslosen im Vergleich zum Juli leicht gestiegen. Im August waren in Zweibrücken 1367 Menschen arbeitslos gemeldet, eine Zunahme um 3,4 Prozent. Im Landkreis Südwestpfalz waren 2314 ohne Arbeit, ein Plus von einem Prozent.

Nach den steigenden Arbeitslosenzahlen durch die Corona-Pandemie im Frühjahr hat sich der Arbeitsmarkt in der Westpfalz noch nicht vollständig erholt. Das liegt nach Angaben der Agentur