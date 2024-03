„Inspiration für meine Arbeiten beziehe ich aus Beobachtungen in der Natur“, sagt die Zweibrücker Künstlerin Heike Wilhelm. Sie malt, druckt und beeindruckt mit Bildern, die abstrakt sind und doch viele Assoziationen wecken. Sie sind gerade in Homburg zu sehen.

Heike Wilhelm, 1962 in Neunkirchen geboren, lebt schon seit vielen Jahren mit Mann und Hund in Zweibrücken. Sie war 24 Jahre lang als Sozialarbeiterin tätig, bevor sie von 2013 bis 2016 ein Kunststudium an der Europäischen Kunstakademie in Trier absolvierte und ihren Stil in zahlreichen Weiterbildungen in den Bereichen Zeichnungen, Tonarbeiten und Drucktechniken entwickelte.

Sie sagt: „Insbesondere der Linie gilt mein Interesse, die ich, mit einem großen Kugelroller mit Tusche oder Acryl, auf die Leinwand zeichne. Meine Idee ist, Bewegung, Wachstum, Einfluss von Licht, Wind, Wasser, Zeit und den daraus resultierenden Veränderungen der Linie aufzuzeigen. Auch nicht natürliche, durch Eingriffe des Menschen erschaffene lineare Zeichnungen in der Natur finden Niederschlag in meinen Arbeiten.“

Linien und Lichtflecke

Dieses Anliegen bringt Heike Wilhelm exemplarisch in ihrem Acryl-Doppelbild „Am Abend“ und in der mit Tusche auf Acryl gearbeiteten „Sonne hinter Gehölz“, zum Ausdruck. Beim allabendlichen Sonnenuntergang verschwindet der hellgrün-gelbe Lichtball in einem filigran verschlungenen und doch dichten Geäst von Lianen artigen Linien, die je nach Blickwinkel multiple Perspektiven der Wahrnehmung aufscheinen lassen. Fragile Fragmente verbindet die Künstlerin in diesem multiperspektivischen Setting wie in einem wirbelnden Kaleidoskop zu einer stimmigen Einheit, die sich in unterschiedlicher Intensität in die Tiefe öffnet.

„Sonne hinter Gehölz“ lässt aus einem Geflecht feingliedriger Linien und Parzellen einzelne helle Lichtflecken durchblitzen, ein perspektivisch vielfach gebrochenes Relief entsteht so. Ein kraftvollerer Pinselstrich prägt das Acrylgemälde „Der Weg“. Tiergestalten sind hier schemenhaft erkennbar, wie in einem Prisma scheinen sie aus den in einer beinahe kuppelartigen Wölbung sich kreuzenden breiten roten Linien hervorzutreten. Das Nichtgezeigte lässt breiten Raum für die Fantasie des Betrachters.

Kleingliedrige Welt

Eine deutlich größere Dynamik haben die angedeuteten Begegnungen der Tiere in „Beschwingt I“ , Tusche und Acryl auf Leinwand gearbeitet. Mehrfach kreuzen sich die rot geschwungenen Wege und unterteilen diese Welt, die Stück um Stück quasi „unter die Lupe“ genommen wird.

Andere Arbeiten wie „Am Morgen“ sind komplett abstrahierte Landschaften, deren bestimmendes Element die Farbe ist, die die in rasterförmigen Parzellen kleingliedrig verbundene Welt belebt und neue Strukturen über ein dichtes Gitternetzgeflecht legt. „Am Ufer“ heißt eine fesselnde Acrylarbeit, in der sich ein grau schlängelnder, an einen gebändigten Strom erinnernder Fluss in vielen Windungen durch eine in feinen Strichen angedeutete Farbwelt schlängelt und eine neuartige Struktur des Malens propagiert, die aus dem Ineinandergreifen von Farbe und Struktur lebt.

Zersplitterte Prismen

Ebenso haben Heike Wilhelms Monotypien, kleinformatige Arbeiten auf Papier mit Linoldruckfarbe, einen Bezug zur Natur. Eigentlich sind sie abstrakt, lassen aber Assoziationen an imaginäre Berglandschaften, weite Horizonte und von Wind oder Wasser bewegte Pflanzenteile und Wolkengebilde zu.

„Mono I“, in Aqua-Linoldruckfarbe auf Papier gedruckt, besticht durch seine kristallin zersplitterten Prismenfragmente in kühlen, hellen Blauweiß- und matten Grüntönen. Formen sind hier allenfalls andeutungsweise erahnbar, sie überlagern sich und schaffen so vielfältige perspektivische Brechungen. Assoziativ bannt Heike Wilhelm Naturelemente wie Bäume und Wolken einerseits sowie undefinierbare Gebäudeteile andererseits in einer verstörenden Momentaufnahme zusammen.

Unterschwellig verstörend

Es entstehen keine Begegnungen, eher Konfrontationen. Ihre unterschwellig verstörende Spannung erschließt sich erst bei näherer Betrachtung. Auffallend ist die virtuose Handhabung des fahlen Lichts, mit dem die Künstlerin vielschichtige Ebenen entstehen lässt. Gleichzeitig strahlt das Bild eine meditative Ruhe aus, die Widersprüche austariert und den Gegensatz zwischen Statik und Dynamik aufhebt.

Info

Heike Wilhelm, Malerei, Galerie Beck, Homburg-Schwarzenacker, Schwedenhof, Am Römermuseum, Öffnungszeiten: Dienstag bis Freitag 11-18 Uhr, Telefon 06848 70119 0, E-Mail: ger@comebeck.com