Da ist der Exhibitionist, der sich kleinen Mädchen zeigt. Der Arbeitskollege, der Frauen auf der Firmenfeier an die Brüste greift: Frauen aus der Südwestpfalz schildern anonym, wie sie immer wieder Opfer von sexistischen Sprüchen und Übergriffen werden. Auch ein männliches Opfer kommt zu Wort − und ein Mann, der selbst schon öfter Grenzen überschritten hat.

Geld für die Guldenschlucht? Die Bibliotheca Bipontina wieder ins Helmholtz-Gymnasium holen? Im Zweibrücker Stadtrat gibt es viele Ideen, wie man den Haushalt 2024 abrunden könnte. Warum die meisten Wünsche wohl unerfüllt bleiben.

Das Zweibrücker Jugendamt wollte einer Pflegefamilie den Lohn für deren Betreuung eines Kindes verweigern. So geht das nicht, sagt das Verwaltungsgericht Neustadt.

Das erste Mal seit 20 Jahren schickt die Dellfelder CDU wieder einen Kandidaten für das Ortsbürgermeisteramt ins Rennen. Auch die Freien Wähler waren auf der Suche nach einem Kandidaten erfolgreich.

Ende Mai gibt es wieder die beliebte Lebensart-Messe im Strecktalpark. Alles bleibt, wie es war. Einzig das Leitungsteam hat gewechselt, weil die vorige Projektleiterin gestorben ist. Und etwas musikalisches.

Die Forschenden am Pirmasenser Hochschulcampus tauchen ein in eine Welt, wo die Natur die Blaupause für bahnbrechende Entwicklungen bietet – von innovativen Baustoffen bis hin zu umweltfreundlichen Biokunststoffen. Ein alter Organismus könnte das Geheimnis für die Zukunft bergen. Eine Ministerin ist begeistert.

Katharina Baas hat sich mit ihren fünf Alpakas in Donsieders einen Traum erfüllt. Sie bietet Wanderungen mit den Tieren rund um den Ort an, doch auch in der Therapie kommen die fünf jungen Stuten zum Einsatz. Ein Besuch auf der Weide.

Mit den Erdarbeiten für den neuen Kindergarten in Weselberg startet das große Bauprojekt der Gemeinde. Vor dem Baubeginn war noch ziemlich teurer Schrott zutage gefördert worden. Für das Fünf-Millionen-Euro-Projekt kommen aus Mainz nach vielen schlechten auch mal gute Nachrichten.