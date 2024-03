Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Katharina Baas hat sich mit ihren fünf Alpakas in Donsieders einen Traum erfüllt. Sie bietet Wanderungen mit den Tieren rund um den Ort an, doch auch in der Therapie kommen die fünf jungen Stuten zum Einsatz. Ein Besuch auf der Weide.

Aufmerksam spitzen die vier Alpaka-Stuten die Ohren, beobachten genau, wer da auf ihre Wiese tritt. Ein fünftes Tier, ebenfalls eine Stute, liegt ein bisschen weiter oben im Gras. Der feine Nieselregen,