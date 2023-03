Der Cap-Lebensmittelmarkt schließt zum 30. September – und ist nicht der einzige Mieter, der die Hallplatz-Galerie verlassen will. Das asiatische Sushi-Restaurant Tanoshi sucht einen Nachfolger. Mittlerweile ist das Aus für den Supermarkt ein Fall für die Politik geworden: Die Zweibrücker SPD fordert „den Vermieter der Hallplatz-Galerie auf, umgehend nochmals Gespräche mit dem Ziel einer Einigung aufzunehmen und das notwendige Entgegenkommen zu zeigen“. Oberbürgermeister Marold Wosnitza (SPD) wirft dem Besitzer der Galerie eine „planlose Mietpolitik“ vor und kritisiert ihn scharf: „Wir erleben hier wiederholt einen Investor, in den große Hoffnungen gesetzt wurden und der nun wieder für weitere Leerstände sorgt.“ Der Galerie-Besitzer, die Mimco Capital Group, antwortete auch am Mittwoch nicht auf die Fragen der RHEINPFALZ.

