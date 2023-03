Nach 15 Jahren schließt der Cap-Lebenmittelmarkt in der Zweibrücker Hallplatz-Galerie zum 30. September 2023. Man habe sich mit dem Galerie-Besitzer nicht auf einen anschließenden Mietvertrag einigen können, die geforderte Mietsteigerung und die Vertragsdauer seien wirtschaftlich nicht verkraftbar, erklärte Marco Dobrani, Vorstand der Heinrich Kimmle Stiftung. Die Pirmasenser Stiftung trägt über ihre gemeinnützige Tochter Pirminius-Werk den Markt, zu dem auch ein Bistro und eine untervermietete Verkaufsstelle für Backwaren gehören. 23 Menschen seien beim Pirminius-Werk in der Hallplatz-Galerie beschäftigt, so Dobrani. Der Cap-Markt ist ein Inklusionsbetrieb, Arbeitsplatz für zehn Menschen mit Beeinträchtigungen. Auch der 130 Haushalte in Zweibrücken versorgende Lieferservice stehe vor dem Aus.

