Das Zweibrücker Hallenbad bleibt auch am Mittwoch noch ganztägig geschlossen, wie Stadtwerke-Chef Werner Brennemann auf Anfrage sagt. Nachdem am Dienstag die Chloranlage versagt hatte, weshalb der Badebetrieb nachmittags kurzfristig eingestellt werden musste, ging am Mittwochmorgen laut Brennemann auch noch die Hightech-Duschanlage in die Knie. Daraufhin habe man auch die Sauna schließen müssen, die zuvor noch geöffnet war. Die Chloranlage sei inzwischen repariert, da aber weder Bade- noch Saunagästen die Duschen zur Verfügung standen, habe man sich entschlossen, erst am Donnerstag wieder zu öffnen, so Brennemann. Was die Duschen angehe, arbeite man mit Hochdruck daran, den Fehler zu finden und zu beheben. „Wir haben im Moment wirklich eine Pechsträhne“, kommentierte der Stadtwerke-Chef die Pannenserie im Badeparadies. Das Massagebecken musste bereits im März geschlossen werden, weil sich dort Fliesen abgelöst hatten. Diese waren erst im Sommer 2023 in dem Becken verlegt worden. Badegäste, die das Bad am Dienstag vorzeitig verlassen mussten, wurde der Eintritt zurückgezahlt.