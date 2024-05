In der Bleichstraße in der südlichen Innenstadt hat ein Unbekannter laut Polizei die Reifen eines parkenden grauen Seats zerstochen. Der Sachschaden wird auf etwa 500 Euro geschätzt. Die Tatzeit dürfte zwischen dem 28. und 29. April liegen. Hinweise an die Polizei unter Telefon 0621 963-2122.