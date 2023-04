Maßweiler hat jetzt ein Sterne-Restaurant: Das Restaurant „Borst“ in Maßweiler hat im neuen Guide Michelin erstmals einen Stern erhalten.

Das Restaurant von Harry Borst ist Feinschmeckern schon länger bekannt: Es zählt für den Restaurantführer „Gault Millau“ immer wieder zu einem der besten Restaurants in Rheinland-Pfalz, und es war bereits im Guide Michelin mit einer Erwähnung vertreten. Der Michelin-Stern bedeutet nun eine noch höhere Auszeichnung.

Damit gibt es in der Region neben der „Brasserie“ in Pirmasens und „Hämmerles Restaurant – Barrique“ in Blieskastel drei Sternerestaurants. Im Saarland gibt es sogar ein Drei-Sterne-Restaurant: „Victors Fine Dining by Christian Bau“ in Perl im Kreis Merzig-Wadern. Zudem gibt es im Saarland die Zwei-Sterne-Restaurants „Esplanade“ und „Gästehaus Klaus Erfort“ in Saarbrücken sowie das „Louis Restaurant“ in Saarlouis.