Das Pirmasenser Restaurant im Waldschlösschen „Die Brasserie“ behält seinen Michelin-Stern, das Restaurant-Landhotel Borst in Maßweiler bekommt die begehrte Auszeichnung zum ersten Mal. Ob man den Stern halten kann, ist jedes Mal wieder ungewiss, erzählt Sternekoch Vjekoslav Pavic erleichtert, nachdem er auch 2023 mit der Auszeichnung bedacht wurde. Das mache den Michelin Stern so spannend. Seit 2016 ist sein Restaurant in dem international führenden Restaurantführer gelistet. Sein Erfolgsrezept: Die kulinarische Prägung seiner Heimat – Felsenoktopus auf Ochsenschwanzragout zum Beispiel – mischt er mit gelebten Erfahrungen. Wie er sich inspirieren lässt: Essen gehen, Kochbücher lesen und natürlich sich mit Kollegen austauschen sowie die Natur beobachten. „Aus meiner Wahrnehmung heraus formen sich Gedanken zu Produkten, aus denen später Ideen entstehen können“, erklärt Sternekoch Pavic. Doch erst nach vielen Proben kristallisiere sich nach und nach eine neue Kreation heraus. Höchste Priorität für den Spitzenkoch ist es, nicht an seinen Kunden vorbeizukochen, sondern auch auf Wünsche einzugehen. So sei der erste Stern gekommen, erzählt er: „Einfach schön kochen und die Gäste glücklich machen.“ Sein Oster-Menü besteht aus Weidenlamm, Morcheln, Bärlauch und den ersten jungen Erbsen. Die Erbsen seien wunderschön süß, beschreibt der Sternekoch, der auch ein Menü mit Jakobsmuscheln und Austern auf der Karte haben wird. „Wenn man auf Sylt gelebt hat, dann liegt es nahe, Sylter Austern zu verarbeiten“, findet er. Das mache Spaß, weil er einen besseren Bezug zum Produkt habe und die Geschichte der Ware sowie den Produzenten kennt. Hinter dem „Guide Michelin“ steht der gleichnamige französische Reifenhersteller. Der Restaurantführer vergibt seine Sterne für hervorragende Restaurants. Bundesweit erhielten dieses Mal 334 Restaurants einen oder mehrere Sterne. Dies sei ein Rekord. „Trotz einer wirtschaftlich schwierigen Zeit und Fachkräftemangel bestätigt die Restaurantauswahl 2023 wieder einmal das vielfältige Angebot und das unverändert hohe Niveau der deutschen Gastronomie“, teilte Michelin mit.

