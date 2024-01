In Zweibrücken-Oberauerbach ist am Samstagabend beim Brand eines Gartenhauses im Angelsbachweg geschätzt 90.000 Euro Sachschaden entstanden. Personen kamen nicht zu Schaden. Kurz vor 22 Uhr ging der Alarm bei der Feuerwehr ein. „Das etwa 60 Quadratmeter große Gartenhaus stand in Vollbrand“, berichtete später der Zweibrücker Katastrophen- und Brandschutzinspekteur Frank Theisinger. „Über eine Wegstrecke von 80 Metern mussten wir eine Schlauchleitung verlegen, weil das Haus nur über einen Fußweg zu erreichen war.“ Mit Wasser aus zwei Schläuchen gelang es der Feuerwehr, unter Atemschutzausrüstung den Brand zu begrenzen und ein Übergreifen der Flammen auf den angrenzenden Wald zu verhindern. Gegen 23 Uhr hätten die Helfer das Feuer so weit unter Kontrolle gebracht, dass sie mit den Nachlöscharbeiten beginnen konnten. 20 Angehörige der Feuerwehr Zweibrücken mit der Löscheinheit Mörsbach waren mit drei Löschfahrzeugen, Kommandowagen und Mehrzweckfahrzeugen im Einsatz. Während der gesamten Dauer waren auch Rettungsdienst und Polizei vor Ort. Gegen 1.30 Uhr war der bereits 33. Einsatz des noch jungen Jahres 2024 für die Zweibrücker Feuerwehr beendet; alle Fahrzeuge wurden wieder einsatzbereit in der Feuerwache aufgestellt. Nach Theisingers Worten ist die Brandursache noch nicht bekannt. Dazu ermittelt jetzt die Polizei.