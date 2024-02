Der Wirtschaftsweg am Stockbornerhof in Richtung Milchviehstall wird saniert – zumindest provisorisch. Das kostet etwas über 16.000 Euro.

Seit geraumer Zeit ist der Wirtschaftsweg am Stockbornerhof nach Angaben von Ortsbürgermeister Pirmin Zimmer in einem schlechten Zustand. „Wir haben den Handlungsbedarf in diesem Bereich ja schon vergangenes Jahr erkannt und die ersten Mittel zur Sanierung in den aktuellen Haushalt eingeplant“, sagt der Ortsbürgermeister. Allerdings fehlte es an Fördermitteln, um mit der Sanierung zu starten. Darüber hinaus gab es im vergangenen Jahr ein Starkregenereignis, bei dem der Weg Zimmer zufolge weiter in Mitleidenschaft gezogen wurde. Stellenweise habe sich der Oberbelag um 35 Zentimeter gesenkt – und das auf einer Länge von fünf Metern. „So ist diese Wegstrecke nicht mehr nutzbar“, verdeutlichte Zimmer in der jüngsten Sitzung des Gemeinderates.

Weil die vollständige Sanierung mit geschätzten Kosten in Höhe von 270.000 Euro ohne Fördermittel nicht zu stemmen sei, soll jetzt für 16.000 Euro eine Übergangslösung geschaffen werden. Zimmer: „Durch diese Reparatur wird die komplette Wegesanierung nicht verworfen, wir gewinnen nur Zeit.“