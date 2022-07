Mit 5:0 fegte die Mannschaft aus Hengstbach die Kicker vom SV Niederauerbach am Samstagnachmittag vom Ernstweilerer Rasenplatz im Prinzenpark. Der war eigens für das Sommerfest abgezeichnet und mit zwei Toren ausgestattet worden – da Ernstweiler keinen Sportplatz hat ein Novum im Stadtteil. Fünf Mannschaften aus Ernstweiler, Einöd, Hengstbach, Rimschweiler und Niederauerbach kämpften mehr oder weniger ernst um den Sieg, bevor sich im Finale die Hengstbacher durchsetzten. „Die Niederauerbacher haben gut für Umsatz am Getränkewagen gesorgt. Allerdings vor dem Spiel“, konnte ein Ernstweiler Festbesucher berichten. Nach dem zweiten Ernstweiler Freizeit-Fußballturnier, an dem Herren und Damen teilnahmen, stieg gegen 18 Uhr die Eröffnung des Sommerfests, bevor ab 20 Uhr Pepe Pirmann und Markus Wille als The Red Couch auf der Bühne die ersten Töne spielten und sangen. Am Sonntag standen ein Gottesdienst, Musik mit den Hornblowers sowie Kaffee und Kuchen auf dem Programm, zudem Entenangeln und eine Fahrzeugausstellung der Feuerwehr für die Kinder. Neben dem Obst- und Gartenbauverein waren das Ortskartell, die CGH Dancing Mamas mit Cocktailstand, die Zweibrücker Fastnachtsfreunde sowie die Straußjugend mit Ständen und Helfern vertreten.