Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Trotz Glatteis am Mittwoch und viel Schneefall am Donnerstag: Thorsten Rehfeld, Sportlicher Leiter des EHC Zweibrücken, ist guter Dinge, dass es am Freitag mit dem Pokalspiel in Neuwied klappt. Eine Rückversicherung beim Busunternehmen, das die „Hornets“ fährt, hat ihn beruhigt.

Am Wochenende steht für den EHC Zweibrücken kein Hauptrundenspiel in der Regionalliga Südwest an. Dafür geht es im Rheinland-Pfalz-Pokal in die entscheidende Phase: Am Freitagabend