Der Porsche eines 61-Jährigen hat sich wohl in Folge zu hoher Geschwindigkeit in einer Kurve am Samstag gegen 13.10 Uhr bei einem Kreisel bei Landau-Zentrum überschlagen. Dabei ist die Beifahrerin schwer, aber nicht lebensgefährlich verletzt und in ein Krankenhaus eingeliefert worden, wie die Polizei mitteilt. Der Mann war auf dem Bypass des westlichen Kreisels bei Landau-Zentrum Richtung A65 Fahrtrichtung Karlsruhe wohl zu schnell unterwegs und verlor die Kontrolle über das Fahrzeug. An diesem entstand Totalschaden – Schadenshöhe: rund 140.000 Euro.