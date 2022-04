Bei der Zweibrücker Theater- und Konzertspielzeit für die neue Saison gibt es einige Änderungen. Denn endlich können neun Aufführungen nachgeholt werden, die verschoben wurden. Eine Neuerung betrifft den Wintergarten der Festhalle.

Neun der 28 Veranstaltungen schon für die Saison 2021/22 geplant. „Corona hat die Theater- und Konzertspielzeit durcheinander gewirbelt“, sagte der Zweibrücker Kulturamtsleiter Thilo Huble am Donnerstag im Kulturausschuss: Corona-Fälle in den Ensembles, Tournee-Verschiebungen und die strengen Vorgaben machten es der Kultur schwer.

Auch 2021 musste vieles verschoben werden. Einiges wird nun nachgeholt. So gibt es in den Verträgen eine Corona-Klausel, die bei Ausfällen Ersatztermine verlangt. Dafür müssen vorher geplante Aufführungen verschoben werden. Das Programm für die Saison 2022/23 wurde zwar bereits Ende 2021 festgelegt, nun gibt es viele Änderungen und Ersatztermine. Es sei eine „relativ schwierige Situation“.

Sieben Musikshows

Von den sieben Musicals und Shows stechen drei besonders heraus. Die „Aretha Franklin Tribute Show“ findet am 5. November 2022 statt. Der Nachholtermin aus der letzten Spielzeit bringt sechs hochkarätige Sängerinnen auf die Bühne. Mit einer Band spielen sie Welthits „voller Ausdrucksstärke“, so Huble. Die „Göttin des Pop“ wird am 14. Januar 2023 wieder lebendig – in der Musik-Revue zu Whitney Houston, die mit Erzählungen und viel Musik glänzen will. Am längsten musste das japanische Trommel-Ensemble Drum Tao auf seinen Einsatz warten: ursprünglich sollten sie im März 2020 in der Festhalle pauken. Am 8. Februar 2023 sind sie dran.

Agatha Christie und die Kabarettisten

Das Schauspiel „Tod auf dem Nil“ nach dem Roman von Agatha Christie am 19. November 2022 bietet ein „atmosphärisches Rätsel-Spiel zwischen Psychologie und Action“.

Auch die Kabarett- und Comedy-Veranstaltungen in der Kleinkunst-Reihe haben es in sich: Gleich sieben Mal kann man sich im besten Fall vor Lachen nicht mehr auf dem Stuhl halten. Den Anfang macht Kabarettist Martin Frank am 11. November 2022 mit seinem bayerischen Kabarett „Alles ein bisschen anders“. Am 2. Dezember gibt’s wieder ein Weihnachtskabarett: „Stringeling“. Es ist nicht das einzige Comedy-Format im Dezember. Auch Rüdiger Hoffmann holt dann sein Programm nach, der genaue Termin steht aber noch nicht fest.

Hochkarätiges im März 2023

Die Kinder können sich auf „Dornröschen“ freuen. Am 25. November gibt es das Kindertheater in zwei Vorstellungen als geschlossene Aufführung für Kindergärten und Schulen morgens und nachmittags. Das zweite Kindertheaterstück soll für Fünf- bis Elfjährige sein und wird noch geplant.

Am 16. November 2022 heizt der zweimalige Grammy-nominierte Fingerstyle-Gitarrist Tommy Emmanuel den Zuhörern ein. Ruhiger geht’s beim Konzert mit der den klassischen Musikerin der Stiftung Villa Musica am 25. November zu, dem sich das Weihnachtskonzert mit The New Generation am 9. Dezember anschließt. Hochkarätig wird’s am 18. März 2023 mit den Söhnen Mannheims.

Die Kleinkunst zieht um

Das erste von vier Konzerten der Mozartgesellschaft findet am 6. November 2022 statt. Der Berliner Cembalist und Dirigent Alexander Grychtolik spielt auf historischen Instrumenten und zeigt „Wege zu Mozart“, so der Programmtitel.

Eine örtliche Änderung gibt es: Kleinkunst-Veranstaltungen, „also alles, was sich bis 250, 270 Personen abspielt“, so Huble, finden künftig nicht mehr im Wintergarten der Zweibrücker Festhalle statt – sondern in der Alten Feuerwache am Helmholtz-Gymnasium. Dazu habe das Kulturamt eine Vereinbarung mit der Schule getroffen. Zum Kleinkunst-Sektor zählen hauptsächlich Kabarett und Comedy, aber auch einige Konzerte. Warum? Neben den hohen Kosten, die das Kulturamt für die Nutzung der Festhalle zahlt, „bietet diese Location einen viel besseren Rahmen für diese Art von Veranstaltungen“, erklärt Huble. Die Konzerte der Mozartgesellschaft sollen aber weiterhin im Wintergarten über die Bühne gehen.