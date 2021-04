Einfach mal die Seele baumeln lassen in der Zweibrücker Konzerthalle am Flugplatz. Das kann man mit der Zweibrücker Coverband Auszeit am Samstag. Es ist bereits das vierte Konzert in der Akustikreihe, die Thorsten Albrecht auf die Beine gestellt hat. Die sechsköpfige Band verspricht ein gemischtes Programm mit deutschen und englischen Songs.

Für ihr erstes Konzert in diesem Jahr hat sich das seit dem Vorjahr bestehende Sextett Auszeit einiges vorgenommen. „Da ist alles dabei“, erzählt Sacha Lamotte der RHEINPFALZ, „ruhige Lieder, deutsche und was für die Stimmung“. Das alles erwartet die Zuhörer beim Konzert am Samstag.

Rund 20 Titel in zwei Sets, wie „Hollywood Hills“ von Sunrise Avenue, „Lass uns gehen“ von Revolverheld oder „Bad Liar“ von Imagine Dragons hat die Band auf dem Zettel. Da kommt ein schöner Mix zusammen, der sich lohnt. Im Prinzip spielen sie alle möglichen Lieder, die ihnen selbst auch gut gefallen.

Balladen und Rocksongs

Die Besetzung der Coverband ist im Wesentlichen akustisch, was sowohl Balladen als auch rockigere Songs möglich macht. Sie kommt ohne E-Gitarre aus, dafür allerdings mit Nicole Holzer am E-Piano. Trotzdem passt die Band ganz gut zur Akustikreihe der Konzerthalle am Flugplatz.

Leadsänger Daniel Fischer, Sacha Lamotte (Rhythmusgitarre und Background-Gesang), Andreas Maurer an der Rhythmusgitarre, Schlagzeuger Patrick Ewert und Marcel Hoffmann am Bass machen das Sextett komplett. Alle Bandmitglieder kommen aus Zweibrücken, sind hier aber noch nicht so oft in Konzerten in Erscheinung getreten.

Vom Duo zum Sextett

„Ursprünglich haben Andreas Maurer und ich zusammen Musik gemacht – auf der Gitarre, und wir haben selber ein bisschen gesungen“, erzählt Lamotte. Nach und nach seien dann weitere Bandmitglieder dazugekommen. Bis sie zu sechst bei Auszeit waren.

Mit einem simplen Gedanken fing alles an. „Komm, wir probieren es ganz einfach mal“, erzählt Lamotte von den Anfängen der Band, die sich im März des vergangenen Jahres gründete. Ihr Wunsch war es, Wohnzimmermusik zu machen – das wurde aber schnell größer.

Von Resonanz überrascht

Zweimal hat Auszeit im Lucky Pint (das frühere Pub), im Hobbit-Biergarten und bei privaten Konzerten gespielt. „Wir sind selber überrascht“, meint Sacha Lamotte, der mit dieser Resonanz nicht gerechnet hätte. Dass die Bandmitglieder untereinander gut befreundet ist, schade der Bühnenpräsenz auch nicht.

Dieses Jahr hätte Auszeit auf der Zweibrücker Kneipen-Musiktour im April gespielt, die wurde aber aus bekannten Gründen abgesagt. Dafür spielt die Band nun am 17. Juli bei der Reihe Feierabendmusik des Kulturamtes und der Vereinigten Zweibrücker Wirte auf dem Zweibrücker Herzogplatz.

Acht Wochen Auszeit

Seit vier Wochen probt Auszeit wieder, so gut wie die Musiker es wegen der Corona-Auflagen dürfen. „Acht Wochen mussten wir aussetzen“, sagt Lamotte. Wie vieles Gute hat sich ihr Konzert im Hof der Konzerthalle am Flugplatz eher zufällig ergeben. Thorsten Albrecht, der Betreiber der Halle, hat die Band zuerst für die Feierabendmusik-Reihe angefragt. „Das war noch vor Corona. Da haben wir natürlich gleich zugesagt.“ Als Albrecht die Idee zur Akustik-Konzertreihe vor der Konzerthalle am Flugplatz hatte, fragt er die Band auch dafür an.

Die Zuschauer können sich auf gut zwei Stunden reine Spielzeit mit Auszeit freuen. Die nehmen natürlich auch eine Auszeit - zwischen den beiden Sets, die sie spielen. Bleibt nur zu hoffen, dass das Wetter mitspielt. Ansonsten findet das Konzert in der Halle statt.

Konzerte

Samstag, 4. Juli, 20 Uhr Zweibrücken, vor der Konzerthalle am Flugplatz. Konzertreihe Akustik, Karten: fünf Euro