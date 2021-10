Zum Studium an der Hochschule in Zweibrücken gehören nicht nur Vorlesungen, Seminare und Übungen, sondern auch Angebote, die die Integration der Studierenden in die Hochschulgemeinschaft fördern.

Speziell für die Erstsemester der Informatikstudiengänge am Campus Zweibrücken hat sich Professorin Barbara Christin mit „Meet & Cook“ (zu deutsch: Treffen und kochen) ein neues Online-Format ausgedacht, das die soziale Begegnung und Interaktion der Studierenden mit den Dozierenden unterstützt. Die Professorin, die den Studiengang Digital Media Marketing leitet, erläutert das Ziel dieses neuen Formats: „Um einen erfolgreichen Studienstart zu ermöglichen, wollen wir mit Aktionen und Veranstaltungen die Kommunikation der Erstsemester fördern. Dazu eignen sich Formate wie Meet & Cook, die bewusst etwas abseits des regulären Fachstudiums angesiedelt sind.“

Bei Meet & Cook treffen sich die Studenten mittwochs ab 17 Uhr online. Externe Gäste aus Wissenschaft, Kunst und Wirtschaft leiten das Treffen dann mit einem kurzen Vortrag ein. Danach kochen die Teilnehmer in ihren eigenen Küchen das Gericht des jeweiligen Abends. Die Rezepte, die auch eine vegane Variante vorsehen und von der Hochschule vorab zur Verfügung gestellt werden, können innerhalb von 30 Minuten zubereitet werden. Anschließend speisen und diskutieren die Studierenden gemeinsam vor der Webcam, wobei sich aus der Gesamtgruppe einzelne Tischgesellschaften bilden, die von Termin zu Termin variiert werden.

Lebhafte Tischgespräche

Den Auftakt des Meet & Cook-Formates vergangene Woche fand Christin sehr gelungen. „Unter den Studierenden haben sich lebhafte Tischgespräche entwickelt, wozu gewiss auch der anregende Impulsvortrag zu Algen, dem Superfood der Zukunft, beigetragen hat.“ Ein Erstsemester-Student ergänzt: „Sehr angenehme Stimmung und eine prima Möglichkeit sich kennenzulernen; vor allem dann, wenn man nicht zu Präsenzveranstaltungen kommen kann.“

Anmeldungen von Erstsemestern und bei Interesse auch von fortgeschrittenen Studierenden der Informatikstudiengänge nimmt Barbara Christin unter der E-Mail barbara.christin@hs-kl.de entgegen.