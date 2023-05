Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Die Gewobau kehrt zu ihren Wurzeln zurück und will nach fast 30 Jahren wieder neue Sozialwohnungen bauen. Dafür wird sie ein größeres Grundstück an der Zeilbäumerstraße vom Bund kaufen. Der Stadtrat soll in der Sitzung am Mittwoch den Weg ebnen.

Die Bundesanstalt für Immobilienaufgaben (Bima), die der Gewobau schon die Canada-Siedlung verkauft hat, trennt sich nun von weiteren, entbehrlichen Grundstücken und hat der