Geht es um die Musik oder ums Quatschen? Das konnte man sich am Samstagabend beim Konzert der Coles-Brüder fragen, die im Hof der Zweibrücker Eventhalle auftraten. Gerade weniger rockige Songs hatten es schwer, zu den 120 Gästen durchzudringen, von denen sich manche lieber mit ihren Freunden unterhielten. Die brillante Version von „Sound of Silence“ etwa geht in unentwegtem Geschnatter unter.

Beim dritten Konzert in der Open-Air-Reihe im Hof der Zweibrücker Eventhalle spielten die Coles-Brüder, samt Band im Schlepptau, am Samstagabend ein buntes Potpourri zwischen Ed Sheeran