Der saarländische McDonald’s-Partner Getrey (Saarbrücken/Neunkirchen) plant ein weiteres Schnellrestaurant in Zweibrücken. Bis zum Sommer soll ein Neubau direkt am Fashion Outlet entstehen.

Nach RHEINPFALZ-Informationen hat sich Getrey ein Grundstück in der Barriestraße, in Nachbarschaft der Viessmann-Niederlassung und des Audio-Händlers Hifinesse, gesichert. Die Barriestraße liegt, vom Parkplatz aus gesehen, links vom Outlet, in Richtung Südosten.

50 Mitarbeiter gesucht

Eine Bestätigung des Unternehmens, das nach eigenen Angaben 22 McDonald’s-Restaurants im Saarland und in Rheinland-Pfalz betreibt, eines davon in der Zweibrücker Gottlieb-Daimler-Straße, blieb gestern aus. Getrey war aber selbst mit einer Anzeige auf einer Internet-Plattform an die Öffentlichkeit getreten. Darin heißt es: „Eigentlich kein Geheimnis mehr: Sie werden es lieben. Am Fashion Outlet in Zweibrücken entsteht ein neues McDonald’s-Restaurant!“ Laut Anzeige werden 50 Mitarbeiter in Voll- und Teilzeit bereits jetzt gesucht. Die Eröffnung soll im Spätsommer sein.

Vor mehr als zehn Jahren schon versuchte Getrey ein weiteres Burger-Restaurant am Outlet zu platzieren. Damals war der Plan, ein Neubau direkt an der Autobahn, auf der Truppacher Höhe. Weil sich das Projekt zusammen mit einer Tankstelle für den Grundstückseigentümer wegen der hohen Erschließungskosten nicht realisieren ließ und zwischenzeitlich der Projektentwickler Kleinpoppen mit seinen Möbelhaus-Plänen aufschlug, wurde das Vorhaben zurückgestellt. Nun hat sich Getrey, seit mehr als 40 Jahren einer der großen Partner von McDonald’s Deutschland, offenbar für ein anderes Grundstück auf dem Gelände des Zweckverbandes Entwicklungsgebiet Flugplatz Zweibrücken entschieden.

Seit den 80er Jahren in Zweibrücken

Die McDonald’s-Filiale am Outlet wäre die dritte in Zweibrücken. Mitte der 80er Jahre hatte Getrey ein Restaurant in Niederauerbach eröffnet, das 2008 schloss. Heute findet sich dort die Kranverleih-Firma AKV, die dem Zweibrücker Günter Hüther gehört und die im April 25-jähriges Bestehen feiert.

Auf dem Outlet-Gelände selbst hatten in den vergangenen Monaten zwei weitere Fast-Food-Restaurants eröffnet: die Burgerkette Five Guys und der Pommesanbieter Frittenwerk.