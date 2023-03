Des hat mich jetzat emol gefreet, was die Neistadter Richter do entschied hann. Do hat jemand geje sei Nochbar geklaacht, weil der in seim Gärdche Sticker 30 Gäns gehall hat: Die Viescher dääde schnaddere un stinke, un des dääd sei Lebensqualidäd arisch mindere. Die Gänsjer hann awwer e guder Anwalt gehat un misse desweje net auswannere. Es Gericht hat entschied, dass ah es Viehzeich sei Existenzrechde hätt un schnaddere un ah e bissje iwwel riesche derf.

Ei wann ich do iwwerlee, was manche Leit fer e Krach un fer e Gestank mache, bis de Daa rum is! Aller hopp, ihr Gänsjer, als weider feschd geschnaddert.

Die Mensche hann heit halt kee nadierliches Vehäldnis meh zu de Diere. Wann ich do an frieher denk, was war do e Lewe in de Gärde in unserm Kandon: Hase, Hinkel, Gäns un Ende, sogaa e paar Geese, nadierlich ah Hunde, Katze un Taube, die reinschd Arche Noah. Un kee Mensch hat sich dran gestört. Heit is do e Ruh wie uff’m Friedhof. Ab un zu hör ich e Hähnche krähe irschendwo drowwe am Fasaneriebersch un free mich.

Die Gänsjer hann mich nie vewitscht

Die Gänsjer un ich, des war’s reinschde Abenteuer, wie ich e Kind war. De Bademeeschder Benki hat sich drunne an de Schließ e ganzes Geheesch voller strammer Gäns gehall, un ich war ihr schlimmschder Feind. Ich hab mich dicht an de Zaun gestellt, un wann se uff de anner Seit wiedisch die Schnäwwl noh mer gewetzt hann, hab ich’s Hosebeen hochgestribt un ne uff de Kopp gepinkelt. Ich war domols halt e Lauser un noch net so brav wie heit. Ab un zu war des Gatter awwer uff, un die Gäns hann uff ihr Pinkelfeind gewaad, um mich se fresse. Dann bin ich dabber vorbeigerennt un nix wie iwwer des Brickche an de Schleuß. Sie hann mich nie vewitscht, die Gänsjer vum Bademeeschder Benki.

Mer muss sich halt mi’m Viehzeich arrangschiere, gell. Jetzat hammer jo ball widder de Huddel mit de Krähe in de Allee, die noch meh Krach mache wie dausend Gänsjer.

Do sinn mir all vor Schreck aus’m Bett gefall

Awwer es gebt werklich noch Schlimmeres. Ledschde Dienschdaa hat’s in de Tschifflick gebrennt, un des ausgerechent midde in de Nacht. Um vier Uhr sinn drei Feierwehraudos dorch die Landauer Stroß gerast, mit Blaulicht un mit de Siren an, obwohl die Stroß nachts so leer is wie de Marktplatz am Südpol un stadtauswärts kee Kreizung un kee Ampel hat. Es Blaulicht, des mer in de Nacht besunnersch gud sieht, hät jo werklich gereicht.

Erschd die nächsde Feierwehre hann dann uff die Siren vezicht. Awwer do ware mer all schunn vor Schreck aus’m Bett gefall. Un do gebt’s Leit, die reeche sich weje em Gänseschnawwel uff!