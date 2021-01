Stand Mittwoch gab es in der Südwestpfalz 17 weitere Covid-19-Fälle, keiner davon in der Stadt Zweibrücken. Der Landkreis bleibt mit einer Inzidenz von 82 in der Risikostufe rot, ebenso die Stadt Pirmasens (Inzidenz: 131). Zweibrücken bleibt mit der Inzidenz 32 in Warnstufe orange. Das Gesundheitsamt meldete am Mittwoch zwei weitere Todesfälle: Im Seniorenwohnheim Johanna Stein in Pirmasens starben ein über 80-jähriger und ein über 90-jähriger Mann an einer Infektion mit dem neuartigen Corona-Virus.